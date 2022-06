Frana a Zola Predosa, il sorvolo del drone dei VVf. Il sindaco: "Visione impressionante>" | VIDEO

Il drone dei Vigili del fuoco ha sorvolato e filmato la zona interessata alla frana verificatasi mel primo pomeriggio di ieri, domenica 6 giugno, nel territorio di Zola Predosa.

Si è trattato del distacco di materiale è avvenuto dalla parete del Monte Rocca, nella zona dei Gessi zolesi, conosciuta anche per la presenza di numerose grotte, che ha lambito un'abitazione e distrutto alcuni veicoli". Chiuso il sentiero dei Gessaroli.

"Vi chiedo di non addentrarvi, al momento e nelle prossime giornate, nel sentiero dei Gessaroli (ne è stata disposta la chiusura). Sia la visione che la situazione sono davvero impressionanti, ma per fortuna al momento si esclude il coinvolgimento di persone - ha scritto in una nota il sindaco di Zola, Davide Dall'Omo - Gli stessi proprietari della casa in prossimità e delle auto distrutte non erano presenti al momento dei fatti.

Per ulteriore verifica è stato richiesto anche l'intervento di unità cinofile che proprio poco fa, dopo una prima ricognizione dell'area, hanno al momento confermato la non presenza di persone.

Attiveremo nelle prossime ore, insieme alla Protezione Civile regionale, le dovute verifiche geologiche al fine di valutare la stabilità del versante da cui è avvenuto il distaccamento".