Una zampa di volpe in una busta, docente minacciata alla vigilia di un concorso universitario

Una zampa recisa di animale (di volpe o di coniglio) e un biglietto con scritto “Rescigno hai già perso. Ora vattene dal dipartimento, puoi farti male”. A trovare la busta nella buchetta del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna, a Palazzo Hercolani, è stata la professoressa associata di Diritto Costituzionale Francesca Rescigno. Una minaccia, che la professoressa ha denunciato alla polizia, ricevuta alla vigilia dell’ultima prova del concorso per diventare docente ordinaria. “Non ho idea chi sia il mittente, potrebbe essere del dipartimento”, ha raccontato Rescigno al Resto del Carlino. La docente ha poi spiegato la vicenda anche in un post su Facebook.

Il racconto della docente

“Care amiche ed amici, questa brutta storia si è verificata martedì ma non ho voluto dire nulla perché era in corso una procedura concorsuale nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dove lavoro da oltre 20 anni”, il racconto della docente. “Naturalmente ho informato, come suggerito dalla Digos, i vertici di Dipartimento, della Università, la nostra decana e la Presidente dell'associazione docenti universitarie donne. Nessun segnale, nessun comunicato ufficiale, come se nulla fosse avvenuto”, spiega Ruscigno. “Ho atteso e il concorso si è concluso venerdì senza che nessuno possa accusarmi di aver voluto influenzarlo con questa vicenda e io ho ‘naturalmente’ perso”, continua la professoressa dell’Università di Bologna. Che conclude così il suo post: “Sono una 'piantagrane' questo è stato detto di me, probabilmente è vero e mi occupo di donne, empowerment, diritti animali, migranti, religione e laicità...insomma temi scomodi di cui tutti si riempiono la bocca ma che nessuno vuole davvero dissodare. Ora posso finalmente rendere pubblico quanto mi è accaduto. Ognuno tragga le sue conclusioni, io non sono un giudice, ma a 56 anni due o tre cosette le ho imparate”.