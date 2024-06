Guccini torna in Piazza Maggiore dopo quarant’anni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Francesco Guccini torna in piazza Maggiore. A quarant’anni dallo storico concerto del 1984, il Maestrone sarà ospite per un’intervista a cura del giornalista musicale Massimo Cotto. Dopo il talk, sarà proiettato il film sul concerto del 21 giugno 1984. La serata, intitolata non a caso 'Fra la via Emilia e il West: 40 anni dopo', rientra nel cartellone estivo 'Sotto le stelle del cinema', la rassegna realizzata ogni anno dalla Cineteca di Bologna.

Nel concerto di quarant’anni fa gli spettatori furono oltre 150mila, per una serata che vide esibirsi anche Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Paolo Conte, i Nomadi, l'Equipe 84, Claudio Lolli, Giampiero Alloisio, Deborah Kooperman, Pierangelo Bertoli e i Viulàn. L’appuntamento è per la sera del 17 giugno, a partire dalle ore 21.45.