Francesco Passalacqua, il killer che mira alla testa: quattro morti senza movente?

Verrebbe da pensare a una fiera che si mimetizza per cercare la preda, e la conferma arriva anche da cronisti calabresi che con Francesco Passalacqua hanno avuto a che fare in qualche modo. Si aggira sull'Appennino in sella a una bici, un uomo semi-sconosciuto che vive in una canonica, considerato un bisognoso, uno sfortunato. Chi penserebbe a un omicida spietato, perdipiù ospitato nell'abitazione vicino alla chiesa?

L'accoltellamento senza motivo di uno sconosciuto avvenuto a Tolè il 4 gennaio scorso, ha riportato alla ribalta delle cronache il 56enne di Scalea (Cs), con un passato da pluriomicida. Poche le immagini recenti dell'anonimo ciclista calabrese, ora in carcere perchè accusato del tentato omicidio di un agricoltore che neanche conosceva, si presuppone. E proprio questo particolare che amplifica interrogativi. Chi si scaglierebbe in tal modo contro un uomo che non aveva mai incontrato e senza apparente movente.

Alcuni articoli sui passati crimini di cui si sarebbe macchiato lo descrivono "silenzioso come un lupo", sguardo inquietante e freddezza da vendere. A noi di queste parti ricorda un po' Igor, Norbert Feher, all'ergastolo per gli omicidi del barista di Budrio, Davide Fabbri, della guardia ecologica volontaria, Valerio Verri, di due uomini della Guardia Civil e di un cittadino, in Spagna.

Dall'ergastolo alla comunità

Condannato a 24 anni per l'omicidio di Mario Montastro, Passalacqua non si ferma. Semina altre vittime. Nel 2000 arriva l'ergastolo, "fine pena mai", almeno questo tutti pensavano. Invece no, dopo un ventennio dietro le sbarre, è libero, o meglio semi-libero, a Vergato, dove è stato affidato a una comunità. Da lì inforca la bici e va in giro per l’Appennino e una mattina di gennaio accoltella all'addome e al braccio l'agricoltore di Tolè che però riesce a strappargli una catenina con un crocifisso, con qualche pelo residuo. Gli esami comparativi fanno il resto e lo inchiodano.

Quindi Passalacqua smette di colpire solo quando è rinchiuso in un carcere? Questa è materia per profiler e criminologi, ma quel che sconcerta, se possibile, è anche l'assenza di un reale motivo, poche cose portate via, quindi si tratta di un 'cattivo tout court'?

Omicidi brutali

Della morte di Mario Montastro, ucciso nell'aprile del 1992 a Scalea, ha parlato la sorella Maria. Aveva 45 anni, è stato ucciso nel suo letto, di notte, con un blocco di cemento, di quelli che reggono gli ombrelloni, la testa fracassata. Passalacqua viene condannato a 24 anni.

Salvatore Belmonte, 59 anni, agricoltore, da quanto ci dice un collega cronista, il 16 marzo del 1997 sarebbe stato inforcato, la sua testa schiacciata da un piede e il corpo nascosto sotto cumuli di letame. E' accaduto a Santa Maria del Cedro, forse per rubare una pistola.

Poi ci sono stati i colpi di arma da fuoco che hanno ucciso il pastore Francesco Picarelli, 63 anni, a Verbicaro, il 16 aprile 1997. I bossoli piombati in testa, sarebbero compatibili con l'arma rubata a casa di Belmonte.

Infine, il 28 aprile 1997, un altro pastore, Michele Vito Resia, 72 anni, sempre a Verbicaro. Stessa modalità, colpi di pistola alla testa, anzi al volto.

Dunque tre morti ammazzati in un mese e mezzo e così che diventa "il killer della Riviera dei Cedri", la fascia costiera della provincia di Cosenza che affaccia sul Tirreno.

Un po' come accadde ad Al Capone, il gangster simbolo degli anni del proibizionismo, finito in galera per per aver violato le leggi che mettevano al bando la vendita di alcool e per evasione fiscale, Francesco Passalacqua viene arrestato per furto di animali, ma le indagini sono già a buon punto, la scia di sangue si è fermata, poi la confessione.