Cade in bici, morto dopo 18 giorni di agonia: "E' stato investito, cercate il pirata"

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per la morte di Franco Bertolucci, il 56enne morto dopo 18 giorni di agonia in ospedale dopo essere stato trovato in strada, per terra, con la sua bicicletta, apparentemente dopo una caduta su via Emilia Levante in prossimità dell'incrocio con Orlandi.

Il 56enne è rimasto vittima dell'incidente lo scorso 3 dicembre. Secondo quanto risulta a ora non vi sarebbero testimoni oculari di quanto accadde all'uomo, ma più persone lo avrebbero visto a terra con la sua bicicletta dopo il presunto impatto. Sull'asfalto non vi sarebbero segni di frenata o detriti dovuti a urti. Proprio sulla natura della caduta di Bertolucci, la pressione dei familiari per condurre accertamenti ha fatto aprire l'inchiesta in via Garibaldi.

La polizia giudiziaria dovrà acquisire le immagini delle telecamere della zona, per vedere se ci possano essere tracce dell'evento oppure qualche veicolo in transito oggetto di interesse investigativo. Intanto dalla famiglia un appello a rivolgersi alle forze dell'ordine per chi dovesse avere visto qualcosa, relativamente agli eventi che hanno coinvolto Bertolucci, intorno alle sei della mattina del 3 dicembre 2022, nei pressi dell'incrocio tra via Emilia Levante e via Orlandi.