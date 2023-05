Frane, persone isolate e strade pericolose sui colli bolognesi: "Una situazione destinata a peggiorare"

Colli bolognesi: appena sopra la città smottamenti, strade pericolose anche se ufficialmente praticabili, ancora residenti isolati e uomini al lavoro per far sì che la situazione torni per quanto possibile alla normalità. Anche se per Francesco Cicognani, presidente del comitato ComiColli (che riunisce un cospicuo numero di residenti) questi eventi saranno sempre più all'ordine del giorno e le conseguenze parzialmente dovute al mancato ascolto di allarmi già lanciati tempo fa: "Abbiamo avuto frane praticamente ovunque e i primi giorni non c'era modo di scendere a valle. In proprio, molti di noi hanno iniziato a pulire alcune strade cercando di togliere gli alberi caduti, ma continuando a piovere, il terreno smotta e anche se allo stato attuale le strade sono aperte, formalmente non sono percorribili per questioni di responsabilità. Per altre vie c'è un'apertura formale, ma i crinali sono pieni di acqua e continuano a cedere. Ci sono persone al lavoro e questo fa ben sperare anche se temo che purtroppo la situazione sia destinata a perdurare e addirittura a peggiorare".

Che aria tira dunque fra i residenti? "Il discorso che va fatto come comitato è che già un anno fa avevamo descritto una situazione in bilico e se è vero che questo è un evento eccezionale è vero anche che ce ne saranno altri: dopo periodi di siccità, lo abbiamo sperimentato, succedono delle bombe d'acqua. Crediamo sia opportuno alimentare e creare un dibattito sul futuro della collina, se vogliamo che sia un parco bisogna che il Comune possa mantenerlo in modo corretto, altrimenti che si lasci fare qualcosa ai residenti. Adesso di fatto la collina è mummificata e noi parliamo di dissesto da una vita, così come sosteniamo che sia essenziale il recupero delle acque piovane".

Il comitato dei colli bolognesi

ComiColli è un comitato di cittadini, che comprende sia residenti che fruitori dei Colli, nato per la tutela dell’ambiente, della fauna e del paesaggio, per diffondere la memoria storica, favorire la convivenza tra abitanti e fruitori, promuovere la sicurezza stradale e delle persone nella zona, migliorarne l’abitabilità e risolverne le criticità. Intende operare in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni impegnate nel valorizzare e riqualificare il territorio collinare, che lo considerano patrimonio comune. ComiColli è del tutto apartitico e aconfessionale, senza scopo di lucro, a carattere volontario e spontaneo.

