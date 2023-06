Le Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale effettueranno a Bologna, domani giovedì 8 giugno, alle ore 10 e 45 circa, il primo di una serie di sorvoli sui capoluoghi di ogni regione italiana. Si comincia dal capoluogo dell’Emilia-Romagna non a caso: l’Aeronautica Militare, coinvolta con i propri mezzi e personale durante gli interventi per l’alluvione, intende così portare un saluto, ma anche gratitudine e vicinanza, alla popolazione colpita dagli eventi del 16 e 17 maggio.

Tutte le tappe di "AM ringrazia l'Italia"

I sorvoli che verranno effettuati in tutta Italia fanno parte dell’iniziativa "AM ringrazia l'Italia", un modo per celebrare i cento anni dell'Aeronautica Militare, nata come Forza Armata il 28 marzo 1923. Dopo Bologna, le Frecce Tricolori si esibiranno nel prossimo fine settimana sul litorale di Rimini (10 giugno), in occasione del Moto GP del Mugello (11 giugno), della storica 1000 miglia (Brescia, 13 giugno) e in apertura della Centesima stagione dell'Arena di Verona (16 giugno). Altro appuntamento, la manifestazione aerea dedicata al Centenario dell'Aeronautica Militare, che si svolgerà all'aeroporto militare di Pratica di Mare, il 17 e il 18 giugno.