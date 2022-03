Fridays For Future: venerdì nuovo corteo in centro, si ferma anche la scuola

Torna il 25 marzo lo Sciopero globale per il clima, o Fridays For Future: "per chiedere un'unica cosa: azioni urgenti per fermare la crisiclimatica. Non ci fermeremo finché non le avremo ottenute", annunciano gli attivisti.

Lo slogan scelto in tutto il mondo è "People Not Profit, basta mettere a rischio il futuro e la vita di miliardi di persone per nutrire gli interessi di pochi - visto che - il recente report dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - ndr) ci ha messo davanti ad uno scenario sconvolgente: dobbiamo agire subito" si legge sui social "Se anche tu vivi sul pianeta Terra, tutto questo ti riguarda. In Italia sono state organizzate manifestazioni in tutte le piazze, unisciti a loro!"

Corteo a Bologna

I manifestanti si ritrovernnao alle 9 in Piazza Maggiore per poi sfilar in via Indipendenza, via Righi, via delle Moline, piazza Verdi, via Zamboni, porta San Donato, viale Berti Pichat, porta Mascarella, incrocio Piazza XX Settembre, Stazione ferroviaria, via Amendola, piazza dei Martiri, via Marconi con arrivo in piazza San Francesco.

Sciopero della scuola

Il 25 marzo si ferma anche il mondo della scuola, dopo la proclamazione dello sciopero nazionale delle sigle Anief, Flc Cgil e Sisa.

Stop per l'intera giornata del personale dirigente, docente, educativo ed ATA.