In corteo per il clima anche i "nonni": "Ci sentiamo in colpa per quello che lasciamo"| VIDEO

Centinaia di visi, e capelli, colorati di verde, fiori che escono da un mitra, abiti variopinti, musica e danze. Studenti e studentesse sono tornati in corteo per Fridays for future, ma non solo giovanissimi in piazza

Centinaia di visi, e capelli, colorati di verde, fiori che escono da un mitra, abiti variopinti, musica e danze. Studenti e studentesse sono tornati in corteo per Fridays for future, lo sciopero per il clima, al grido di "Prop le not profit". Da Piazza Maggiore a Piazza San Francesco hanno sfilato con i loro cartelli e striscioni per chiedere nuovamente e con forza una vera svolta ecologica, consapevoli del fatto che il cambiamento climatico va di pari passo con povertà, e sfruttamento e, tema quanto mai attuale, con le guerre.

La manifestazione di oggi si incrocia con lo sciopero della scuola e con l'emergenza Ucraina e sfilano anche insegnanti, studenti medi dall’Appennino e sigle sindacali come Fiom e Cobas. C’è anche Ludovico che studia a Roma, ma che ha raggiunto gli amici per manifestare a Bologna: si parla di saperi, necessari per attuare la "transizione ecologica".

"Li abbiamo portati noi ma sono loro che ce l’hanno chiesto loro, sono molto carichi e si vogliono confrontare con gli altri ragazzi" dice a Bologna Today una prof delle medie di Monghidoro: hanno realizzato un cartello in diverse lingue e caratteri, cirillico compreso.

Critica anche la posizione verso il "passante di mezzo" l’allargamento autostradale che secondo loro porterà più trasporto su gomma e quindi più traffico e inquinamento.

Si è parlato tanto anche di pace e tante erano le bandiere arcobaleno che affiancavano quelle con il logo dello sciopero globale, un pianeta tinto di verde: "Non si può accettare che il nome del profitto ogni giorno vengano assassinate delle persone, questa è anche una guerra energetica" gridano dai megafoni.

Ci sono anche "i nonni in piazza": "Sono i nostri nipoti, ci sentiamo un po' in colpa per quello che stiamo lasciando".