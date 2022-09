Fridays For Future: torna lo sciopero per il clima, corteo a Bologna

Tornano a sfilare i giovani del "Fridays For Future" e a Bologna lo faranno il 23 settembre per tenere alta la guardia sulla questione del cambiamento climatico che, forse mai come quest'anno si è fatto sentire anche nella nostra Regione, colpita dalla siccità e poi dai maltempo.

Il corteo, in pomeridiana, partirà da piazza Verdi alle 16, per poi percorrere circa due chilometri attraversando via Petroni, piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, arrivando sotto le due torri, per proseguire verso via Rizzoli, via Ugo Bassi e concludersi in piazza San Francesco.

Gli attivisti, dopo la manifestazione, si ritroveranno per festeggiare allo SPLIT -Spazio Per Liberare Il Tempo, in via San Giacomo 11.

Lo sciopero del 23 settembre anticipa un'altra manifestazione prevista per il 22 ottobre "Insorgiamo tour, "per i diritti, l’ambiente, la salute, gli spazi pubblici e comuni, una vita bella e per la pace" che partira alle 15 da Piazza XX settembre.