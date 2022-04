Frode informatica, conto "alleggerito" con la tecnicadell' "sms spoofing"

Credeva di parlare con un impiegato della sua banca, ma invece era un truffatore. Questo "atto di fiducia" è costato a una 45enne di Marzabotto 2.300 euro, ma è andata peggio al sedicente bancario, 35enne campano, che ha rimediato una denuncia per frode informatica.

Il truffatore ha inviato un sms e una mail alla donna, sollecitandola anche telefonicamente a scaricare un app di aggiornamento dati dell'istituto bancario. Dopo aver installato l'applicazione e alcuni minuti di black out, il suo conto corrente è stato "alleggerito" di 2.300 euro. La tecnica è chiamata "sms spoofing".

Non è stata solo la vittima a commettere una ingenuità, ma anche il 35enne ha fatto un passo falso, effettuando il bonifico fraudolento su un conto a suo nome. Dopo la denuncia, non è stato difficile rintracciarlo e denunciarlo per frode informatica.

La truffa "sms spoofing": come funziona

Il correntista riceve un sms da un numero di telefono identico a quello usato dalla banca, l'utente così inserisce codice utente e pin.Talvolta riceve anche una telefonata o una e-mail. La tecnica "sms spoofing" permette di imitare o falsificare il mittente di un messaggio.