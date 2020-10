Fuga di gas a Monghidoro: evacuate 9 persone, allestiti posti letto in Comune

Un'improvvisa fuga di gas ha portato all'evacuazione di quattro famiglie, per un totale di 9 persone, in via Gaggio a Monghidoro. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 21: "In seguito ad alcuni lavori è stata registrata una imponente fuga di gas - spiega a Bologna Today la sindaca Barbara Panzacchi - e visto il freddo, e la situazione, ci siamo immedatamente attrezzati per allestire in Comune un caldo riparo. Sono stati utilizzati dei letti singoli e prese tutte le misure di prevenzione anti Covid, per permetere alle famiglie di riposare, in attesa che l'intervento terminasse".

E ancora: "Fortunatamente all'una e mezza di questa notte tutte le 9 persone sono tornate a casa. Un doveroso grazie a Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Monghidoro, Roberto Pinardi e i cantonieri che hanno predisposto sistemazioni provvisorie per le persone evacuate presso il Municipio, e la squadra di Hera intervenuta immediatamente. Pur nelle difficoltà rincuora sapere che vi sia tanta sinergia nell’ operare e far fronte alle emergenze per la tutela del territorio e dei nostri cittadini".