Casalfiumanese, fuga di gas in una scuola

Oggi intorno alle 9.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Casalfiumanese per una fuga di gas in una scuola. Una perdita da una tubazione che ha provocato un forte odore di gas in sala mensa.

Il personale scolastico ha chiamato i soccorsi e ha tenuto fuori i bambini dall'edificio.La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha individuato la perdita e chiamato Hera. I tecnici giunti sul posto hanno intercettato la fuga di gas e riparato la conduttura.

Gli studenti quindi sono potuti entrare in sicurezza nelle aule. Sul posto oltre il 115 anche le autorità comunali e la dirigenza scolastica.