Fuga di gas in via don Minzoni: evacuati 150 studenti dell'istituto Fioravanti

150 studenti evcacuati questa mattina in via Don Minzoni, dove, i vigili del fuoco sono intervenuti per una fuga di gas su sede stradale, ma in prossimità dell'Istituto Fioravanti.

I vigili del fuoco, sul posto con una squadra e il nucleo Nbcr - Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico - e il funzionario di servizio, hanno allertato il soccorso tecnico di Hera che ha intercettato la perdita in una conduttura nei pressi dell'edificio scolastico.

Sul posto anche la polizia locale.