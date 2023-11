Fuga di gas dalle tubature: palazzina evacuata, Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte | VIDEO e FOTO

Una fuga di gas causata dalla rottura di tubo durante i lavori ha causato disagi ai cittadini di Minerbio fino a tarda notte. Poco dopo le 18 di ieri infatti i Vigili del fuoco del distaccamento di Budrio e il nucleo regionale Nbcr - (nucleare-biologico-chimico-radiologico) sono intervenuti all'incrocio tra via Roma e via Don Minzoni per una fuga gas, causata dai lavori di scavo.

Per precauzione i residenti di una palazzina sono stati evacuati e sono potuti rientrare alcune ore più tardi. Oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti i Carabinieri, Protezione Civile e i tecnici Hera per le operazioni di ripristino.

Nottata di lavoro per i caschi rossi che hanno supportato l'intervento di riparazione almeno fino alle 3 di questa notte. Le strade coinvolte sono rimaste chiuse e agli stabili delle vie Don Minzoni, Roma (nel tratto da piazza C. Battisti a piazza C.A. Dalla Chiesa) e Fosse è stata staccata l'energia elettrica.

{mediaPreview,gallery:24222,domain:citynews-bolognatoday}$