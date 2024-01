Si accende la sigaretta in aereo e fuma in barba alle proteste: denunciato

Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

Forse gli serviva un po' di nicotina per scacciare la paura del volo, o forse non aveva prestato abbastanza attenzione alla spiegazione delle regole e dei divieti che gli steward e le hostess fanno sempre prima del decollo. Sta di fatto che si è acceso una sigaretta sull'aereo e se l'è fumata tutta nonostante le proteste del personale di volo e dei passeggeri.

È successo nei giorni scorsi all'aeroporto Marconi di Bologna. Quando è atterrato, il passeggero in questione - un 50enne italiano - ha trovato ad attenderlo gli agenti della polizia di frontiera, allertati dallo staff del volo low-cost su cui si trovava. L'uomo è stato così denunciato ai sensi dell'articolo 1905 del codice della navigazione, che punisce con una multa fino a 206 euro o la reclusione fino a 3 mesi "il passeggero che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell’aeromobile".

Continua a leggere su BolognaToday.it