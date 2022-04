Incendio a camper e balcone: doppio lavoro per i vigili del fuoco

Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento di due incendi che hanno coinvolto un camper e un balcone rispettivamente in zona Saffi e Massarenti. Nel primo caso a essere stato divorato dalle fiamme è stato proprio un veicolo da villeggiatura parcheggiato in via Saffi: il rogo ha sprigionato un'alta colonna di fumo nero, che è rimasta visibile per alcuni minuti anche dalla tangenziale. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo pochi minuti e hanno spento tutto, ma non hanno potuto fare molto per evitare che il rogo si prendesse tutto il veicolo.

Nel secondo caso l'incendio avrebbe potuto provocare danni più gravi, ma i caschi rossi hanno avuto la meglio sul nascere delle fiamme. In via Castelmerlo è stato un cumulo di masserizie ad avere preso fuoco nel balcone di un condominio, quest'ultimo fatto evacuare per precauzione. Al termine delle operazioni che non hanno registrato alcun ferito o intossicato, i condomini sono potuti rientrare negli appartamenti. L'alloggio oggetto dell'incendio si è fortunatamente salvato dal rogo, anche se il balcone è stato dichiarato inagibile.