Fumogeni e clacson contro il sindaco: "Non ascolta i problemi di noi cittadini"

Si sono presentati con i fumogeni e i taxi, al grido di “quelli come noi non mollan mai”. Per portare un messaggio al sindaco Matteo Lepore e alla sua giunta: non vogliono la Città 30 né il tram, e sono preoccupati per l’immigrazione e l’emergenza abitativa. “Una Bologna che cambia” (il movimento cittadino nato durante la pandemia per protestare contro le leggi anti-Covid e che si definisce “a partitico”) ha occupato pacificamente Piazza Maggiore e la manifestazione è iniziata con il coro dei clacson di decine di tassisti posteggiati lungo il perimetro del Crescentone, sul piede di guerra dopo la critica che l’assessora Valentina Orioli ha fatto nei giorni scorsi al servizio taxi cittadino. “Sono tanti i problemi che i cittadini continuano a esporci, ma il sindaco si è sempre sottratto a ogni confronto – dice il presidente del movimento, Giorgio Gorza – primo tra tutti la Zona 30 che costringerà le persone a trascorrere la loro giornata in auto con ripercussioni sul traffico pazzesche”.

I tassisti: "Gravi le accuse di Orioli"

Alessandro Fortunati, responsabile di “InTaxi”, è tra i primi a prendere la parola nel presidio formato da movimenti nazionalisti e associazioni: “Le parole di Orioli possono essere interpretate in due modi: il primo è che ci ha dato dei delinquenti, che sarebbe un’accusa molto grave. Oppure ci ha accusato di non saper fare il nostro lavoro, ma – prosegue – il nostro servizio completa il trasporto pubblico comunale, e se i tempi o i modi non sono soddisfacenti la colpa è solo del Comune”.

Anche il comitato no-tram

Contro il tram si scaglia invece il comitato guidato da Andrea Spettoli, che nonostante il progresso dei cantieri della linea Rossa e la presentazione del progetto definitivo della Verde, è convinto di fermare la realizzazione della tranvia grazie al ricorso presentato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Se riusciamo a bloccare la Rossa, l’opera verrà sospesa – spiega Spettoli -, noi crediamo che Bologna non abbia le strade né la viabilità adatte per ospitare il tram”.

Crisi abitativa, ecco la soluzione di Confabitare

Presente anche Fiorenzo Consoli che parla a nome di Confabitare, allarmato dalla crisi abitativa in città e non solo: “Chi ha bisogno di una casa non ce l’ha, chi ne ha dieci non ne usa, serve una redistribuzione degli immobili e una revisione delle graduatorie delle case popolari. Perché se l’amministrazione comunale avesse buona volontà – conclude – le case ci sarebbero per tutti”.