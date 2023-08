Romano Prodi al funerale del fratello Vittorio: “Era intelligente, buono e dolce”

“Non è un bel periodo. In quattro mesi ho perso due fratelli e la moglie. Ma qui, per Vittorio, c’è grande affetto da parte degli amici e dei cittadini”. Sono le parole di Romano Prodi, riportate dall’Ansa, a margine dei funerali per il fratello Vittorio, morto pochi giorni fa dopo una lunga malattia. Le esequie si sono svolte alla chiesa Sant’Anna in via Siepelunga, a Bologna.

Alla cerimonia funebre, oltre alle cariche cittadine, hanno partecipato anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la ministra alla Ricerca Anna Maria Bernini. “Vittorio era intelligente, dolce e buono - prosegue l’ex premier –. Non ha mai preso la politica come avversità. Tanti hanno parlato di lui con affetto e in parte appartiene al rito per una persona defunta. Ma c’è di più. Tutti quelli che hanno lavorato con Vittorio hanno visto una disponibilità e una bontà fuori misura".

Foto LaPresse