"Violenza sulle donne viola i diritti umani": l'ultimo saluto ad Alessandra e la fiaccolata

Dopo l'autopsia sono state fissate le esequie di Alessandra Matteuzzi al cimitero di Borgo Panigale: martedì 30 agosto alle 15 aprirà la camera ardente.

Alessandra, ennesima donna morta per mano di un uomo, era già vittima in vita, visto che aveva denunciato Giovanni Padovani, ora in carcere, per i suoi comportamenti aggressivi e ossessivi.

"Respect", la fiaccolata

Per ricordare Alessandra e tutte le altre vittime, mercoledì 31 agosto si terrà una fiaccolata organizzata dalle associazioni delle donne dal titolo "Respect": partirà alle 21 da Piazza Liber Paradisus.

"La violenza maschile contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace - si legge sul volantino - nonché una palese violazione dei diritti umani. La violenza contro le donne viola, indebolisce e vanifica il godimento da parte delle donne dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali".