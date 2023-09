Giovedì i funerali di Alfredo Morgese, il lavoratore morto al Marconi

Sono stati fissati per giovedì alle ore 15, a una settimana esatta dalla sua morte, i funerali di Alfredo Morgese, l’operaio specializzato morto mentre lavorava all’aeroporto Marconi nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. L’uomo si trovava su una delle piste dell’aeroporto quanto è rimasto schiacciato tra due camion.

Come scrive Repubblica, sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia che dovrà accertare le esatte cause della morte dell’operaio. I funerali si terranno a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, e vi parteciperanno diversi rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Giovanni Galli, che per quel giorno ha proclamato il lutto cittadino. Il feretro partirà poco dopo le 14 dalla camera mortuaria Terracielo di Vignola per arrivare alle ore 15 alla chiesa di San Lorenzo.