L'ultimo saluto a Chiara Gualzetti tra archi e frecce. "Ci mancherai" | VIDEO

L'ultimo saluto a Chiara Gualzetti tra decine di archi. È l'omaggio degli Arcieri del Melograno di Monteveglio, compagnia di cui faceva parte anche la 15enne uccisa lo scorso 27 giugno da un suo coetaneo. I funerali si sono svolti alle 17 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria, gremita, tante persone hanno seguito le esequie da fuori.

L'Arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha scritto un messaggio per la famiglia di Chiara e ha espresso la volontà di incontrare i suoi genitori, Giusi e Vincenzo, distrutti dal dolore.

"Papà Vincenzo ha detto che Chiara è morta piena di amore, fidandosi, perché dava amore e affetto a tutti e lo ha fatto fino alla fine. Non smetterà di farlo. L’amore di Gesù – queste le parole di Zuppi – ha vinto la morte e accende di vita le stelle del cielo. Sono in alto e ci aiutano ad alzare lo sguardo, a camminare, a sentire vicina la loro luce che ci raggiunge e ci entra nel cuore. La luce di Dio accende la stella luminosissima di Chiara e nel cielo la contempleremo perché anche noi possiamo uscire “a riveder le stelle” dopo questa notte terribile. Nella mia prima parrocchia c’era una lapide in latino che diceva: “Tu che lanci le tue preghiere come frecce verso il cielo, sappi che saranno sempre ascoltate”. Ecco, oggi siamo noi a lanciare con l’arco del cuore la nostra preghiera per Chiara e il Signore la prende per mano e la solleva con tenerezza accanto a sé, nella casa dell’amore pieno, che non finisce".