Omicidio Chiara Gualzetti, mercoledì i funerali a Monteveglio

Si terranno mercoledì 7 luglio i funerali di Chiara Gualzetti, a Monteveglio, nella chiesa di Santa Maria. Una settimana fa l'omicidio che l'ha strappata alla famiglia, circondata ora dall'affetto di tutta la comunità della Valsamoggia. Parenti, amici, conoscenti.

Per l'esito dell'autopsia del medico legale Emanuela Segreto serviranno tre mesi. L'esame è durato quattro ore e ha confermato la violenza descritta del giudice e la dinamica confessata dall'assassino agli inquirenti: l'ha uccisa a coltellate, quattro in totale, due quelle fatali. Al petto. Poi i calci. Il sedicenne, ora in carcere al Pratello, dovrà rispondere di omicidio premeditato.

Prosegue intanto l’inchiesta dei carabinieri e della procura che continuano ad ascoltare amici e amiche vicine a Chiara e a quello che credeva amico, il suo omicida.

La raccolta fondi

Sono oltre 700 le persone che hanno contribuito alla raccolta fondi "Giustizia per Chiara Gualzetti" lanciata per aiutare la famiglia di Chiara nelle spese legali. L'obiettivo di 15mila euro, che si sperava di raggiungere entro il 31 luglio, è stato decisamente superato. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, sono quasi 19mila i soldi raccolti.