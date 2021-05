Addio a Gabriele Mimmi, i funerali nella sua chiesa di Rastignano: "Nessuno ti dimenticherà"

L'ultimo saluto al giovane infermiere del 118 che ha perso la vita in un incidente sulla Futa nella parrocchia dove è cresciuto

Si terranno nella frazione dove è cresciuto e nella chiesa di Rastignano, sabato 22 maggio alle 14.30, i funerali di Gabriele Mimmi, il giovane infermiere che ha perso la vita in un incidente in moto sulla Futa. Lo rende noto la Pubblica Assistenza Sasso Marconi.

"Non avremmo mai voluto scrivervi nulla di simile - scrivono i giovani della parrocchia su Facebook - oltre che un amico di tutti noi, Gabriele, che nella vita era un soccorritore per il 118, è stato il capocannoniere della prima edizione del Trofeo di Rastignano, torneo che lui stesso ci aiutò ad organizzare quando il campo della Chiesa aveva ancorala terra e l’erba alta. Un abbraccio da parte di tutti noi alla moglie Maria, alla piccola Ludovica e a tutta la sua famiglia in questo terribile momento. Ciao Gabri, nessuno ti dimenticherà".

"Gabriele è cresciuto insieme ai giovani della parrocchia di Rastignano dove ha svolto il servizio di animatore di Estate Ragazzi - ricorda don Giulio - tutti lo ricordiamo per la sua bontà e generosità. Con il cuore spezzato, affidando nella preghiera la sua anima nelle braccia del Padre celeste, edstando vicino concretamente ai suoi cari".