Tragedia migranti, Lepore: "Bologna è silenzio". Oggi il Comune alla manifestazione di Cutro

"La nostra vicinanza, il nostro dolore. Bologna oggi è silenzio. Un silenzio che invoca perdono, umanità e responsabilità. Insieme ai familiari e alla comunità islamica come istituzioni locali abbiamo dato l’ultimo saluto alle vittime del naufragio di Cutro, presso il Cimitero di Borgo Panigale". Così il sindaco Matteo Lepore che ieri, ai funerali delle 7 vittme del naufragio di migranti di Cutro, arrivate e tumulate in città, aveva lasciato da parte polemiche e opinioni: “Sul naufragio di Cutro avrei molte cose da dire – ha detto ai cronisti – ma non è questo il momento. Ora è il momento del cordoglio”.

Intanto salgono a 73 i morti del disastro davanti alla costa calabrese: ieri è stato trovato il corpo di un altro bambino.

Nella notte al porto di Crotone ha attraccato un'altra imbarcazione con 500 persone scortata dalla Capitaneria e dalla Guardia Costiera: sarebbero tute persone di nazionalità afghane, solo uomini e minori. Su ulteriori arrivi di salme il sindaco non si sbilancia, ma si augura che Bologna possa accogliere i migranti che, anche durante la scorsa notte, continuano ad arrivare sulle coste italiane: “Quello dell’accoglienza è un nostro dovere, come Paese e come città. Abbiamo cercato di fare quello che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare: essere umani”.

Manifestazione nazionale a Cutro

Oggi, sabato 11 marzo, il consigliere comunale Detjon Begaj parteciperà con la fascia tricolore in rappresentanza del Comune di Bologna alla manifestazione "Fermare la strage. Subito!" a Steccato di Cutro.

Sarà presente anche la Capo di Gabinetto del Comune Matilde Madrid.