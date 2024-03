Incendio di via Bertocchi, sabato 23 marzo i funerali delle vittime

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si svolgeranno la mattina di sabato 23 marzo i funerali di Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre bimbi Giorgia Alexandra, Mattia Stefano e Giulia Maria, morti nella notte tra giovedì e venerdì scorso in seguito ad un principio di incendio nella casa in cui vivevano, in via Bertocchi.

La camera ardente delle salme dei tre piccoli e della mamma 32enne sarà nella sala del Pantheon alla Certosa per il saluto di amici e familiari. Il funerale sarà invece celebrato dalle ore 11 alle ore 13 nella chiesa ortodossa di via Olmetola 7, in zona Casteldebole. Infine, alle ore 14.30, il rientro in cimitero per la sepoltura.

Come scrive l’Ansa, la funzione sarà celebrata dal parroco Trandafir Vid, insieme ad altri sacerdoti e da Atanasio di Bogdanie, vescovo ausiliare della Diocesi ortodossa romena d'Italia. Possibile la presenza anche dell’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi.