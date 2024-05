Funerali di Sofia Stefani, a Zola Predosa proclamato il lutto cittadino

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Per noi sarà un momento per ricordare e salutare Sofia e stringerci alla famiglia". Così il sindaco di Zola Predosa Davide Dall'Omo che, in concomitanza con la camera ardente e i funerali di Sofia Stefani, ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio, vicinanza ai famigliari e riflessione su quanto accaduto. Il primo cittadino inoltre invita i cittadini a partecipare alle esequie "quale segno tangibile di solidarietà e condivisione".

Mercoledì 5 giugno 2024, dalle 9,30 alle 12,30, verrà osservata la chiusura al pubblico degli uffici comunali e saranno vietati comportamenti non consoni con il carattere della giornata presso attività commerciali e pubblici esercizi. Gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta per l’intera giornata.

I funerali di Sofia

Le esequie che si terranno alle ore 11,00 presso l’Abbazia dei Santi Nicolò e Agata, Chiesa parrocchiale di Zola Predosa.

Un colpo di proiettile sparato a distanza ravvicinata, 30 centimetri al massimo. È così che, da quanto si legge sul Resto del Carlino, Sofia Stefani, la vigilessa di 33 anni, è stata uccisa il 16 maggio scorso da Giampiero Gualandi, l’ex comandante 63enne della polizia locale di Anzola.

Donazioni

In ricordo di Sofia, per chi desidera fare donazioni, i familiari suggeriscono i seguenti enti, per tutti la causale del versamento è "Per Sofia Stefani: un mondo nuovo e non violento è possibile!"

Associazione "Malala. Gli occhi delle Donne sulla Pace"

IBAN: IT72U0707236580000000449085



IBAN: IT62A0501802401016000162504



IBAN: IT65P0888302401016000162504



Intestato a CIVIBO ODV

IBAN: IT39C0707202408031000182464

I risultati dell'autopsia

Sofia, che era al comando e stava parlando con Giampiero Gualandi, ex comandante 63enne della polizia locale di Anzola, accusato del suo omicidio è stata centrata allo zigomo sinistro, sotto l’occhio, con l’arma direzionata dal basso verso l’alto. Il proiettile, da quanto riposta il quotidiano, ha attraversato il corpo della 33enne.

Per l’accusa le risultanze confermerebbero l’ipotesi dell’omicidio volontario, mentre la difesa sostiene la tesi del tragico incidente. Nel frattempo ha presentato ricorso al tribunale del Riesame, per chiedere che il 63enne possa lasciare il carcere della Dozza.