Tragica scoperta: fungaiolo trovato morto in un bosco dell'Appennino

Nonostante il dispiego di forze per cercarlo, non ce l'ha fatta un fungaiolo 70enne, trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri.

L’uomo, dopo una caduta e un problema alla gamba, era riuscito a mettersi in contatto con i soccorsi, ma senza riuscire a dare informazioni precise sul luogo, anche per il segnale telefonico pressoché assente nella boscaglia. Così il Soccorso Alpino Emilia-Romagna è stato impiegato nelle ricerche in punti impervi del bosco della zona di Labante, nelle vicinanze del Molino di Povolo, nel territorio di Castel D'Aiano.

Le ricerche hanno coinvolto più stazioni e tecnici del Corno alle Scale, Rocca di Badolo e Cimone più un’Unità Cinofila e le squadre dei Vigili del Fuoco più elicottero Drago per il sorvolo e la ricerca e un’Unità Cinofila.

A loro si è aggiunto un fungaiolo che si trovava già sul posto e che poco dopo ha fatto la scoperta del corpo senza vita: il decesso del 70enne potrebbe essere stato causato da un malore da un colpo alla testa.

Non essendovi più nulla da fare, i tecnici hanno posizionato il corpo sulla barella portantina e lo hanno riportato alle auto, a circa un centinaio di chilometri dal ritrovamento, dove è arrivato il carro funebre per il trasporto della salma.