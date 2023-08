Matrimonio rumoroso: sposo denunciato per fuochi d’artificio in piazza Maggiore

Un giorno di festa rovinato da una denuncia. È quello che è accaduto ad un uomo, trentenne e di origine straniera, dopo aver acceso alcuni fuochi d’artificio in Piazza Maggiore nel giorno del suo matrimonio.

A riportare il fatto è la polizia: nella tarda mattinata di oggi, venerdì 4 agosto, un gruppo di persone ha acceso alcuni fuochi d’artificio per festeggiare il matrimonio di uno di loro, procurando un certo allarme ai passanti in transito. Nessun ferito, ma solo un po’ di paura. Dopo gli accertamenti, gli agenti hanno individuato il responsabile nello sposo, un uomo di trent’anni di origine straniera. Il 30enne è stato quindi denunciato per procurato allarme e accensione pericolosa.