Fuorisede a casa gratis per Natale, “il Pullman dei terroni” fa tappa anche a Bologna

Per 87 fuorisede provenienti dal sud Italia, un passaggio completamente gratuito, per tornare a casa a Natale. E' l’iniziativa “AttraversaTaM” lanciata dal giovane salernitano Stefano Maiolica, con il suo sito e tramite i social di “Un terrone a Milano”. Il bus partirà il 22 dicembre alle 19 dalla Stazione Centrale di Milano e farà tappa a Bologna, Napoli, Salerno, Lecce, Cosenza e Catania, quindi un “Pullman dei terroni” che, grazie a diversi sponsor, accompagna studenti e lavoratori nelle cità di origione. Lo riferisce Salerno Today.

Il viaggio, alla sua seconda edizione, è stato finanziato grazie al sistema del “biglietto sospeso” offerto da sponsor o aziende che volessero prender parte all’iniziativa e comprare i ticket.

"Ho 27 anni, vengo da Salerno e sono unterroneamilano - scrive Maiolica sul suo sito - ho deciso di lasciare la mia città nell’ormai lontano 2016 perché sentivo il bisogno di uscire dalla comodità della mia stanzetta per provare a realizzare i miei sogni.

Ho scelto Milano in modo da poter avere il futuro a 5 ore di treno da casa. Così, ho fatto le valigie, ho spezzettato il mio cuore e sono salito sul treno che mi avrebbe cambiato la vita per sempre.

In questi anni ho dovuto affrontare tantissime sfide: la ricerca di una stanza decente e a un costo accessibile, il costo della vita a Milano e la tanta nostalgia di casa. Ma queste sfide mi hanno aiutato a capire davvero chi sono e ho deciso di condividerle con voi.

Così, una notte di maggio del 2018 ho realizzato che le sfide che la mia storia era la storia di tanti e che sarebbe potuto essere utile raccontare la mia esperienza per aiutare gli altri. Così è nato unterroneamilano e in questi anni…ne sono successe di cose!"

"Tutto questo è possibile grazie ai miei fantastici sponsor (Zentivait e Cioccolatitaliani) che hanno deciso di credere nel progetto e - scrive ancora Maiolica - di regalare il Natale a tantissime famiglie. Oltre a pagare tutte le spese del viaggio si impegneranno a riempirci di regali e sorprese. Infatti, all'interno del pullman (di 2 piani) ci saranno diverse attività, tanto cibo e durante le fermate saliranno a bordo degli artisti per intrattenere i passeggeri (per ora niente spoiler)". La Lega Italiana per la Lotta ai Tumori sarà charity Partner del viaggio, durante il quale saranno raccolti fondi "per finanziare un viaggio molto più importante, quello dei pazienti oncologici e delle loro famiglie che rientrano a casa (molto spesso al Sud) dopo aver seguito le cure nelle strutture oncologiche del territorio di Milano, Monza e relative province".