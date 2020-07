Incendio del furgone in A13, scatta denuncia per il proprietario

I Carabinieri della Stazione di Malalbergo (BO) hanno denunciato una coppia d’imprenditori Italiani per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, nei confronti di un cinquantaduenne e favoreggiamento personale nei confronti della compagna quarantunenne.

Le denunce sono scaturite durante un’indagine che i militari avevano avviato per ricostruire la dinamica di un incendio senza feriti che aveva distrutto il furgone del cinquantaduenne in via Saletto, nei pressi dell’autostrada A13.

All’epoca dei fatti, l’uomo aveva dichiarato che al volante del mezzo distrutto dalle fiamme e a lui intestato, c’era la sua compagna. I militari, però, venuti a conoscenza che il cinquantaduenne era sprovvisto della patente di guida, perché revocata da qualche anno, hanno iniziato a sospettare che le dichiarazioni rilasciate dall’uomo erano state rilasciate per evitare di pagare una sanzione pecuniaria di oltre 5.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ipotesi dei Carabinieri sono state confermate dall’analisi dei tabulati telefonici da cui è emerso che, al momento dei fatti, la donna, invece di trovarsi alla guida del furgone, come dichiarato dalla stessa, era altrove. Di qui le accuse a carico dei due.