Sorpresa a rubare in casa: minorenne arrestata

I Carabinieri hanno arrestato una 16enne italiana, senza dimora stabile. E' ritenuta responsabile di furto in abitazione. L’episodio risale a mercoledì mattina, 6 aprile, quando i militari, dopo l'allerta al 112, si sono recati in provincia di Bologna nell'abitazione di una 50enne che era riuscita a bloccare una ragazza, dopo averla sorpresa a rubare, insieme a un complice che si era dato alla fuga.

La ragazza, 16enne, è stata trovata in possesso di due collane e un bracciale del valore di circa 1.000 euro, recuperati e restituiti alla proprietaria, nonché di una catenina, una spilla, 300 euro in contanti, oltre a un cacciavite utilizzato per lo scasso. I preziosi e il denaro sono stati sequestrati in attesa di accertarne la proprietà. Circa 150 euro in banconote di taglio diverso rispetto a quelle rinvenute non sono invece stati recuperati e si presume siano stati asportati dal complice. La minore, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stata accompagnata in un Centro di Prima Accoglienza.