Furti in abitazione: c'è anche un dente di mammut e un artiglio preistorico | FOTO

Continuano le complesso attività di catalogazione della Questura di di Bologna, nell'ambito dell'operazione “Aurum”, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura che ha portato al recupero di 1,5 tonnellate di oggetti preziosi, provento di furti in abitazione commessi in tutta Italia negli ultimi 25 anni.

In questi ultimi giorni sono stati inseriti nel sito della Questura ulteriori 2.100 oggetti di valore. Oltre ad anelli, orologi, accendini e bracciali, sono stati inventariati una pistola ad avancarica risalente ai primi anni del 1800, una statuetta Inca, un dente di mammut e un artiglio di un animale preistorico, oltre ad alcune collane antiche di origine indiana.

La catalogazione va ancora avanti, infatti i beni attualmente inseriti e pronti per la restituzione ammontano a

circa il 20% del materiale sequestrato:: verranno inseriti nel prossimo lotto, monete, cartamoneta antiche, penne e materiale di interesse storico-artistico.

Operazione "Aurum": i preziosi rinvenuti

Una scena da film queòòa che la Squadra mobile di Bologna si è ritrovata davanti quando è entrata in alcune abitazioni di proprietà di un unico soggetto, un incensurato e insospettabile 70enne, ora indagato. Per trasportare tutta la merce, dal valore stimato di sei milioni di euro, gli agenti hanno dovuto chiamare una ditta di traslochi.

I vari beni rinvenuti sono stati suddivisi per tipologia in diverse categorie e catalogati in lotti contrassegnati da un numero univoco. Ogni lotto potrà contenere più oggetti al suo interno.

Quando si seleziona una categoria verrà mostrato, in alto a destra, il totale dei lotti presenti ma non il numero totale degli oggetti catalogati in quella categoria. Per visualizzare tutti i beni presenti, sarà sufficiente premere su di una foto qualsiasi e scorrere con le frecce direzionali che compariranno sui lati della foto.

Inoltre, in ogni foto ingrandita, in basso a sinistra, è stato inserito un link “Vedi tutti gli oggetti di questo lotto”. Premendo su questo link verranno visualizzate solo le foto di quel particolare lotto.

Tutti i beni rivenuti si riferiscono a fatti risalenti fino alla data del 21.09.2022.

Riconoscimento e restituzione

Ogni categoria ha un’ulteriore categoria denominata “nomecategoria-GENERICI”.

Vi è anche una categoria “VARIE” che racchiude tutti gli oggetti non classificabili nelle varie aree specifiche.

Per il riconoscimento, una volta ingrandita la foto, in basso a sinistra, comparirà il numero di riferimento univoco dell'oggetto (comunque riportato in ogni immagine) da annotare e comunicare successivamente all'operatore telefonico.

Come fare per rientrare in possesso dei propri oggetti

Per agevolare le operazioni di restituzione nel caso si riconoscano uno o più oggetti, prima di telefonare, è necessario accertarsi di essere in possesso della relativa denuncia di furto, comunicandone gli estremi all'operatore telefonico, insieme al numero/i di riferimento dell'oggetto e la categoria di appartenenza. Nel caso non si abbia più la copia della denuncia, le tempistiche per la restituzione potrebbero dilatarsi nel tempo poiché sarà necessario fissare un apposito appuntamento per formalizzare l'atto.

Per la gestione degli appuntamenti e delle operazioni di restituzione è stato istituito un apposito numero telefonico che potrà essere contattato nelle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 all' utenza

0516401776 (diretto) oppure via email all'indirizzo operazioneaurum@poliziadistato.it