Prima il sopralluogo, poi il furto in appartamento: arrestati due fratelli, bottino 200mila euro

La polizia ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare a carico di due fratelli sinti di 26 e 18 anni ritenuti facenti parte di una banda dedita ai furti in appartamento, avvenuti nel centro di Bologna, nel mese di giugno 2021.

L’attività della squadra mobile, coordinata dalla procura della Repubblica, attribuisce loro tre episodi, nelle vie Castiglione e Saragozza, che hanno fruttato un bottino quantificabile in circa 200.000 euro.

"L’attività investigativa - fa sapere la Questura - svolta utilizzando sistemi di indagine tradizionale sul territorio uniti all’utilizzo delle nuove tecnologie disponibili, ha permesso di individuare e dare un nome ai due predetti soggetti ed a raccogliere una serie di fonti di prova nei loro confronti che sono state trasmesse alla Procura".

Il Pubblico Ministero ha richiesto l’emissione di ordinanza di custodia cautelare e il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso l’Ordinanza applicativa di misura cautelare, disponendo, nei confronti dei due fratelli misure restrittive.

Modus operandi

Modalità standardizzate che prevedevano, secondo gli inquirenti, dapprima i sopralluoghi, nelle prime ore pomeridiane, per individuare gli appartamenti di interesse, il tipo di serratura e verificare la presenza o meno del proprietario. Stabilito l’appartamento da colpire, gli indagati si introducevano all’interno dello stesso suonando i campanelli del citofono fino a quando un inquilino dello stabile apriva il portone d’ingresso dello stabile, facendo attenzione a non lasciare impronte, quindi aprendo il portone utilizzando i piedi o i gomiti.

Secondo quanto ricostruito, l'ingresso nell’appartamento avveniva scardinando completamente il portone di accesso. Una volta all’interno, mettevano tutto a soqquadro alla ricerca per lo più di denaro contante, gioielli e oro per poi fuggire in direzioni diverse per ricongiungersi in un luogo distante.

Agli inizi di maggio, gli agenti della squadra mobile avevano arrestato due uomini che si aggiravano in zona Fossolo con cacciaviti e grimaldelli.