Furti in abitazione con il "metodo georgiano": arresti in Italia e all'estero

62 misure cautelari per una una ventina di furti a Bologna e in tutto il nord

Una ventina di furti in abitazione in tutto il nord Italia, da Bologna a Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Ravenna, Padova, fino a Genova per 62 misure cautelari per associazione a delinquere e riciclaggio della refurtiva. Come riferisce AdnKronos, la Polizia di Stato sta dando esecuzione, anche all'estero, nei confronti di due "bande" di matrice georgiana e ucraina, specializzate nella commissione sistematica e professionale di furti in abitazione e la contestuale attività di ricettazione e riciclaggio all'estero del bottino.

Sono oltre cento gli agenti in campo per dare attuazione alle misure anche fuori dai confini nazionali, emesse dal Gip.

Metodo georgiano

Effrazioni delle serrature, senza apparenti segni di scasso, attraverso una leva, efficace per aprire in modo semplice e veloce sia le vecchie porte che quelle blindate. Le indagini hanno evidenziato come, in particolare a Reggio Emilia, le "cellule" ruoterebbero intorno a un capo, per poi organizzare i furti.

La lunga attività di indagine, dal novembre 2015 all'agosto 2018, avrebbe permesso di raccogliere gli elementi per gli ulteriori 115 reati contestati a vario titolo agli indagati. Sarebbero inoltre stati recuperati numerosi monili di pregio e documenti falsi per l'espatrio.