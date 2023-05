Finestrini spaccati e portiere aperte: due arresti per furti nelle auto

Uno aveva una sfilza di precedenti, l'altro era addirittura rinchiuso ai domiciliari, entrambi sono finiti agli arresti per furti nelle auto parcheggiate.

L'ultimo, questa notte alle 3, quando un residente ha chiamato il 113 dopo aver visto un uomo armeggiare contro il finestrino di un'auto posteggiata in via Malpertuso, zona Saragozza. Sebbene si fosse dato alla fuga in sella a una bici, è stato raggiunto dalla volante del commissariato Due Torri - San Francesco: si tratta di un cittadino ucraino di 30 anni che in una borsa aveva un armamentario di attrezzi da scasso e che ha minacciato gli agenti. Da un controllo più approfondito è emerso che il 30enne avrebbe dovuto essere in casa, visto che era stato posto agli arresti domiciliari per precedenti furti e reati di ricettazione. E' stato di nuovo arrestato e dovrà rispondere di tentato furto pluriaggravato ed evasione. E' stato anche denunciato per minacce a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti allo scasso. E' stato disposto il processo con il rito direttissimo.

Alle 8.30 circa di ieri mattina, a vedere un uomo nella sua auto è stato il dipendente di un'officina che si era recato a lavoro e aveva parcheggiato l'auto in via Bonvicini, in zona Fiera, così il titolare ha chiamato il 113. Quando il proprietario dell'auto ha sorpreso il ladro, un cittadino tunisino di 36 anni con doversi precedenti, è stato anche preso a pugni. Quando gli agenti lo hanno bloccato hanno trovato diversi oggetti rubati, tablet, occhiali da sole e dispositivi elettronici per circa 2mila euro. E' stato rinchiuso alla Dozza, in attesa della convalida dell'arresto.