Furti 'lampo' nei parcheggi dei supermercati e nelle stazioni di servizio: sgominata banda

Sgominata banda specializzata negli furti sulle auto in sosta. Luoghi prescelti dal sodalizio erano per lo più le stazioni di servizio e supermecati. Tempestività la parola d'ordine dei colpi, consumati a raffica .

Oggi la parola fine. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro stanno infatti eseguendo diverse misure cautelari nei confronti di quella che ritengono essere una vera e propria "banda di criminali che si era specializzata nei furti “lampo” alle auto in sosta degli automobilisti che si fermavano nei parcheggi dei supermercati per andare a fare la spesa o nelle stazioni di servizio per rifornirsi di carburante".

(notizia in aggiornamento)

(immagine di repertorio)