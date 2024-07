Non c'è pace per i residenti intorno a Villa Angeletti: "Furti continui, altri tre solo stanotte"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Continui i furti, ai danni delle auto in sosta, ma non solo. Blitz anche nei condomini, dove vengono presi di mira soprattutto i garage, per portare via quel che si trova. Spesso bottini di poco valore, a fronte di danni però anche ingenti, specie se si tratta di dover cambiare saracinesche, serrature o finestrini. A denunciare la situazione sono alcuni residenti della zona di via della Beverara, vicino al parco di Villa Angeletti, dove anche stanotte sono state saccheggiate tre automobili parcheggiate in strada. L'ennesimo colpo che torna a smuovere la rabbia di chi in questa parte della città ci abita.

A metà aprile - racconta a BolognaToday Francesco, che abita in quartiere e ha subito più di un furto - c'è stato un incontro sul tema sicurezza nella nostra zona alla presenza anche di alcuni rappresentanti di Comune, quartiere e forze dell'ordine. Si era valutata l'ipotesi di adottare un sistema di videosorveglianza, ma da allora nulla si è mosso".

Oggi le chat dei residenti, sulla scia della nuova ondata di furti, sono tornate bollenti. E si va in pressing sull'Amministrazione, chiedendo di non essere lasciati soli e che le problematiche del quartiere non finiscano nel dimenticatoio.

Residenti in pressing: "Presto telecamere in zona"

Così il comitato, formato da alcuni cittadini che vivono nell'area, ha preparato un'email rivolta al Comune illustrando gli ultimi fatti.

"Anche stanotte - si legge - nel parcheggio tra via Fantin e via della Beverara ci sono stati tre furti in auto: i veicoli sono stati aperti e sono state sottratte le batterie. Inoltre nella notte tra il 7 e l'8 luglio scorso sono stati sottratti alcuni borsoni da una macchina posteggiata sempre in questa zona".

Ma non solo, i residenti incalzano: "Ormai è da tempo che si subiscono furti in quell'area di sosta. Da un precedente incontro si era parlato di valutare la possibilità di installare delle telecamere ma poi non abbiamo saputo più nulla". Da qui l'appello ad attrezzarsi in breve tempo al fine di poter trascorrere notti serene, senza temere di svegliarsi e trovarsi con l'auto vandalizzata o depredata. La misura è colma, la pazienza agli sgoccioli.