Ricettazione e furto di auto: otto arresti, tra loro anche minorenni

La mattina di venerdì 1° marzo i carabinieri del comando provinciale di Trento hanno arrestato otto persone (due albanesi, un colombiano, un ucraino e quattro italiani) ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata ai delitti contro il patrimonio, tra cui furti e ricettazione di autoveicoli.

Come scrive l’arma, l’indagine è stata avviata nel 2018 dai carabinieri di Trento in seguito ad un furto di tre automobili avvenuto in un concessionario, ed ha permesso di individuare un’organizzazione criminale dedita al furto di veicoli in concessionari e in abitazioni private. “I diversi furti – scrivono i militari – venivano perpetrati con la collaborazione di un basista, le autovetture asportate dagli esecutori materiali venivano poi consegnate, previ accordi, a soggetti ricettatori italiani stabili nella provincia romagnola e romana, nonché consegnate all’estero presso ricettatori sloveni. La particolarità del sodalizio consisteva nel procurare i veicoli a seguito della richiesta esplicita del ricettatore il quale indicava il modello del veicolo di interesse”. Nell’incastro criminale, risulta strategica la compiacenza di un concessionario di auto nel Lazio, facenti capo a un padre ed un figlio ora indagati.

Il capo della banda è stato individuato in un soggetto albanese già detenuto, il quale sfruttava i permessi premio per mettere a segno i colpi: inoltre, era proprio lui a reclutare gli autori materiali del furto, tra cui figurano anche dei minorenni. In totale, alla banda sono contestati undici furti per un totale di quindici auto e moto rubate, tra il 2018 e il 2022, nelle province di Trento e Bologna.