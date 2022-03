Razzia sulle auto in sosta, vetri sfondati con tombini e pietre

Almeno sette le auto razziate tra via Barozzi e strade limitrofe nella serata di ieri. Magro bottino, molti danni. Assalti infatti perpetrati non di certo con mano di velluto. Sono stati utilizzati addirittura tombini e grosse pietre come 'ariete' per sfondarne i finestrini. Poi giro di perlustrazione all'interno per portare via il poco che si può trovare in una vettura lasciata in sosta. Vale a dire occhiali da sole e qualche monetina.

Operazioni fracassone messe a segno poco prima delle 22, fino a quando un residente è stato insospettito dal trambusto proveniente dalla strada. Si è così affacciato alla finestra e in lontananza ha scorto una sagoma di rosa vestita che armeggiava intorno a una auto, parcheggiata e con il vetro sfondato . Ha poi seguito con lo sguardo il soggetto che si è andato a rannicchiare dietro un'altra vettura per riemergervi poco dopo indossando dei pantaloni differenti, di colore grigio. Poi via l'affondo su un altro mezzo in sosta.

Il residente ha così allertato la polizia che in breve è giunta sul posto e ha pizzicato il soggetto sospetto nei pressi delle due autovetture, entrambe con i i finestrini sfondati. Una grossa pietra giaceva vicino ai cerchioni di uno dei due mezzi. Probabilmente l'oggetto utilizzato per forzarle

Pattugliata la zona, gli agenti hanno inoltre appurato che oltre alle due auto razziate, altre 5-6 vetture erano state visitate nella zona. Quasi tutte aperte alla stessa maniera. Con pietroni e in un caso addirittura con la copertura di un tombino. trovati a fianco ai mezzi assaltati.

L'uomo fermato, un italiano 21enne, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato continuato. Al suo attivo già vari furti analoghi.

