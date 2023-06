Mazza di ferro e finestrini in frantumi: 17 auto sfasciate e depredate in una sola notte

I Carabinieri hanno contato ben 17 auto danneggiate in via Corticella. La pattuglia del radiomobile è intervenuta questa notte alle 3.30 circa, quando un residente, dopo aver visto un uomo spaccare con una mazza i finestrini delle auto parcheggiate e frugare all'interno, ha chiamato il 112.

Poco distante, i militari hanno bloccato e arrestato un cittadino tunisino di 33 anni, ritenuto l'autore dei furti e dei danneggiamenti: è stato infatti trovati con occhiali da sole, contanti e un telefono cellulari asportati dalle auto, dopo aver spaccato i finestrini con un tubo di metallo.

I Carabinieri stanno contattando i proprietari delle auto che sporgeranno denuncia. Per l'uomo, che dovrà rispondere di tentato furto aggravato, è stato disposto il processo con rito direttissimo che si svolgerà nella giornata di oggi.

La notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, in via Ponchielli, nel quartiere Savena, all'altezza della casa di cura Toniolo, alcune auto sono state date alle fiamme, mentre la notte del 29 maggio in zona Saragozza e in zona fiera due uomini sono stati arrestati per furti nelle auto parcheggiate.