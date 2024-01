Fa razzia di telefoni a scuola: il GPS trova il maltolto in un appartamento del centro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Diversi sono stati i furti in una scuola di Bologna e la Polizia ha identificato il presunto autore. L'ultima chiamata al 113 il 17 gennaio dall’Istituto Scolastico “Belluzzi- Fioravanti” per un furto avvenuto in palestra.

Quando gli agenti sono arrivati nella scuola di via Cassini, la Vicepreside li ha informati che agli alunni erano stati rubati smartphone, denaro e auricolari. Un docente ha inoltre riferito di un uomo trovato all’interno dell’edificio che era stato invitato a uscire.

Gli studenti, attraverso la geolocalizzazione GPS, hanno individuato uno dei telefoni rubati all’interno di un condominio in via Canonica, nel centro di Bologna, dove i poliziotti si sono recati e hanno identificato un uomo, italiano di 35 anni. Portato in questura per i rilievi, hanno accertato i suoi precedenti per furto, un avviso orale emesso dal Questore di Mantova e un divieto di ritorno presso il comune di Monticelli D’Onigina (PC).

Il 35enne si è detto disposto a restituire la refurtiva, rinvenuta all’esterno dell’abitazione: un astuccio scolastico, un paio di auricolari e due smartphone.

A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche uno zaino, altri due smartphone e altri quattro auricolari che sono stati sottoposti a sequestro. Nel frattempo proseguono gli ulteriori accertamenti per verificare se lo stesso sia stato autore di altri furti avvenuti nei giorni precedenti.

