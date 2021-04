Rubano borse nelle auto per prelevare contanti, poi tentano di speronare la volante: due arresti

Prima i furti delle borse all'interno di vetture posteggiate, poi i prelievi illeciti con le carte di credito appena rubate. Agivano così due ladri – entrambi cittadini italiani, classe 1986 e 1994 – arrestati ieri dalla polizia dopo un breve inseguimento. I due infatti hanno tentato la fuga a bordo di una Mini Minor (una mini vecchio modello) provando a speronare le pattuglie che intimavano loro di fermarsi.

Il tutto inizia ieri mattina a seguito di alcune segnalazioni di due furti di borse. Il primo episodio alle 9 a Castelmaggiore, dove i due ladri, infrangendo il finestrino di un furgone posteggiato lungo la strada, hanno asportato dall’interno una borsa da donna. L'altro furto poco dopo, intorno alle 10, a Calderara di Reno: anche qui i due hanno rubato una borsa all’interno di un’automobile posteggiata in un parcheggio di un supermercato.

Poi, sempre a bordo della loro mini minor, si sono diretti presso uno sportello bancomat di via Corticella, a Bologna, dove con le carte di credito appena asportate hanno prelevato illecitamente un importo pari a mille euro per poi risalire a bordo della propria autovettura. In quel momento i poliziotti della Squadra Mobile, che li avevano individuati e seguiti, hanno intimato loro di fermarsi ma l'auto si è data alla fuga ignorando l’ordine e, inseguita dalle pattuglie, ha tentato più volte di speronarle.

Dopo un breve inseguimento alla fine i due uomini sono stati definitivamente bloccati e trovati in possesso degli effetti personali delle vittime dei furti perpetrati poco prima, oltre alle carte di credito e il contante illecitamente prelevato. I due sono stati arrestati per i reati di rapina impropria in concorso, indebito utilizzo di carte di credito e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati tradotti in carcere in attesa della convalida dell'arresto.

La polizia sta facendo ultieriori accertamenti per verificare se abbiamo commesso o meno altri furti dello stesso tenore nei giorni precedenti.