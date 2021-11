Tenta il furto del portamonete: la signora non ci casca e lo fa arrestare

Doppio episodio di furto ai danni di due signore in età, uno dei quali però finito con un arresto. Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno portato via in manette un 41enne, cittadino romeno, dopo che questi aveva -secondo la ricostruzione- cercato di prelevare il portamonete dalla borsa di una settantenne. I due erano a bordo del bus 27 in direzione periferia, quando all'altezza del Sacro cuore la signora si è accorta della mano dentro la borsa. E' stato l'autista a dare l'allarme al 112, che giunto sul posto ha poi proceduto all'arresto del 41enne.

Sono ancora da identificare i ragazzi che poche ore dopo in zona Corticella lungo via dei Giardini hanno strappato la borsa a una ultraottantenne, per poi fuggire. Qui la polizia, intervenuta sul posto, sta visionando le numerose telecamere presenti in zona pe risalire all'identità dei soggetti, tutti descritti come giovanissimi. La signora non ha riportato traumi gravi.