Furti nelle cantine, bivacchi e spaccio: raffica di arresti e denunce

I Carabinieri del Radiomobile di Bologna hanno arrestato tre persone e denunciato altre cinque, nell'ambito di una serie di controlli per evitare le occupazioni abusive e i furti all'interno delle abirazione.

In particolare, in manette sono finiti un 19enne tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e invasione di edificio, un 25enne albanese insieme ad una 24enne italiana, entrambi con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato in concorso.

Il secondo arresto è seguito a un intervento occorso intorno alle all'una dell'altra notte. Qui è stato un carabinieri fuori servizio a dare l'allarme: stava pedinando due soggetti -il 25enne e la 24enne- i quali avevano appena perpetrato dei furti alle cantine di un condominio. Dopo pochi minuti i militari hanno fermato i due soggetti e li hanno perquisiti rinvenendo la refurtiva, successivamente riconosciuta dai proprietari delle cantine forzate, e degli arnesi da scasso.

L’altro intervento invece, si è verificato al mattino intorno alle 8, quando una persona ha segnalato che la porta d’ingresso di uno stabile in disuso in zona Arcoveggio era stata forzata e chiusa dall’interno con un catenaccio.

Al loro arrivo, i Carabinieri hanno trovato in una delle stanze cinque individui, tutti nordafricani, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Alla vista dei militari, i soggetti hanno tentato la fuga ma venivano immediatamente bloccati.

Dopo un’accurata ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto nel giaciglio di uno dei fermati 47,8 grammi di hashish e 16 dosi di cocaina pronte per la vendita, per un peso complessivo di 3,5 grammi, oltre a materiale per il confezionamento. Durante le operazioni di fotosegnalamento, lo spacciatore ed un connazionale hanno minacciato e aggredito i militari, spintonandoli e colpendoli con calci e pugni.

All’esito, l’uomo è stato arrestato, un secondo denunciato per resistenza a pubblco ufficiale e invasione di edificio, i restanti tre denunciati per invasione di edificio. Su diposizione dell’autorità giudiziaria, il presunto spacciatore è stato collocato presso le camere di sicurezza del comando, in attesa del processo con giudizio per direttissima.