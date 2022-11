Furti in garage e furgoni parcheggiati: raid ladri a Santa Viola

Un box auto perfettamente tagliato a misura d'uomo, probabilmente con una fiamma acetilenica per fare poco rumore, mentre la fiancata di un furgone è stata aperta come un apriscatole su un barattolo, forse con delle cesoie idrauliche. Sono solo alcuni dei furti segnalati nel quartiere Santa Viola, dove alcuni giorni fa si è verificato un nuovo caso di ladri di abitazioni all'opera.

Alcune foto hanno ripreso a circolare sui social del rione, scatenando un'ondata di indignazione. "Ci sono pochi controlli ma qui per qualcuno in quartiere la cosa importante è rifare la piazzetta" commenta sarcastico un residente, mentre un altro incalza: "Pensano alle piste ciclabili invece della sicurezza e controlli serali: bisognerebbe mettere le telecamere nascoste per prenderli".

Colpo da 100mila euro a ottobre

Di sicuro il quartiere si ricorda ancora il boato che a metà ottobre svegliò i residenti vicino all'Esselunga di Santa Viola, dove un commando di ladri specializzati fece esplodere la porta blindata della cassaforte del punto vendita per asportarne il denaro, realizzando così un bottino da 100mila euro. Occorre poi risalire fino a maggio scorso per un maxi furto da 200mila euro tra le zone Castiglione Saragozza, scongiurato con l'arresto di due ragazzi.