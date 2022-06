Furti nei garage: "Non solo mi hanno rubato una bici da 8mila euro, fatto danni per 6mila"

Per Riccardo Gileno, residente a Bologna in via Rivani "si è trattato di un furto mirato" quello andato a segno nel suo garage, da dove i ladri - a metà maggio - hanno portato via due bici, una di grande valore, di circa 7mila euro "potrebbero essere state le persone arrestate dalla polizia? Sarebbe utile perquisire le loro abitazioni". Gileno fa riferimento ai due arresti della polizia effettuati nella giornata di ieri, quando due ladri sono stati colti in flgrante dopo aver aperto cantine e garage nel quartiere Mazzini, e le due zone in effetti non sono distanti.

Cercasi bici con allestimento particolare

La bicicletta del signor Gileno, marca Lapierre Spicy Team FIT, di colore verde militare opaco, monta una forcella Fox da 38 mm

con trasmissione Sram X01 e cerchi Reserve Santacruz (Nìnumero di telaio: LP9712129): "Con questo allestimento - osserva - vale circa 7mila euro".

C'è poca fiducia nel recupero della refurtiva. "Ho fatto denuncia alla caserma dei carabinieri, ma non credo serva a molto - confessa Gileno -Non si tratta di biciclette che potrebbero essere rivendute in centro, presumibilmente andranno all'estero. Nella stessa notte hanno aperto due garage del mio condominio, nel mio corsello e in una palazzina vicina, dove hanno rubato altre bici".

Furti su commissione?

Dietro all'episodio il dubbio che possa essersi trattato di un blitz su commissione. "I furti nei garage nella nostra via - rilava ancora il malcapitato - non si verificavano da tanto tempo - hanno rubato qualche volta delle coperture in rame. Credo che quello nel mio garage sia stato un furto mirato, c'è una grata sulla porta basculante e si riesce a vedere all'interno, ce ne sono 65 e hanno aperto solo il mio. Chissà magari trovano le mie bici e nessuno lo viene a sapere..."

Non solo. Come spesso accade con i furti, oltre agli oggetti rubati, si contano i danni. In questo caso - come riferisce la vittima - "ammontano a circa 6mila euro, tra porta e infissi, hanno tagliato anche il motore".