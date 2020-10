Furti nei garage condominiali, un condomino li nota e li fa arrestare

Un 19enne e un 26enne sono stati arrestati per aver tentato un colpo ai danni dei garage condominiali di una palazzina di via Ermete Zacconi a Bologna. I due, rispettivamente risultati cittadino dello Sri-Lanka e tunisino, sono stati scoperti da un condomino, che li aveva colti in flagranza di reato.

I due malviventi, invece di allontanarsi, hanno aggredito l'uomo, cittadino italiano class 1965, prendendolo a pugni e minacciandolo di morte. Nel frattempo però erano stati chiamati i carabinieri, che sono arrivati assieme a una pattuglia dell'esercito di 'Strade sicure'.

Uno dei militari è rimasto ferito per la resistenza opposta da uno dei due ladri che voleva dileguarsi. Soccorso dai sanitari del 118, il carabiniere ha riportato cinque giorni di prognosi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna i due, gravati da precedenti di polizia, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto