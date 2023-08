Furti notturni di gasolio: coppia nei guai a Pieve di Cento

Via il gasolio da 5 mezzi parcheggiati all'altezza del Ponte Nuovo di Pieve di Cento, a servizio del cantiere per la realizzazione della ciclovia Lungoreno.

I responsabili sarebbero due italiani, un uomo ed una donna, residenti a Cento. I responsabili del cantiere hanno sporto denuncia e la Polizia Locale Reno Galliera ha visionato le telecamere di videosorveglianza risalendo agli autori: l'uomo è stato visto in due episodi distinti, mentre la donna avrebbe partecipato a un solo episodio ed era alla guida dell'auto utilizzata per trasportare le taniche con il carburante rubato.

I furti avvenivano di notte e il gasolio sottratto vale 800 euro, oltre ai danni a mezzi per riuscire ad estrarre il carburante dai serbatoi e riversarli in taniche.

Gli agenti guidati del Comandante Massimiliano Galloni si sono messi subito alla ricerca dei responsabili, contando appunto sul fatto che nei pressi del cantiere sono collocate telecamere di videosorveglianza installate dal Comune di Pieve di Cento. Le immagini, oltre che immortalare l'uomo, hanno consentito di risalire al veicolo utilizzato per il trasporto e da lì alla completa identificazione dei responsabili.

I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Soddisfazione ha espresso il Sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari "Esprimo gratitudine verso chi non ha voluto lasciar passare questa ingiustizia subita ed esprimo grande gratitudine verso la professionalità e determinazione della nostra Polizia Locale che ha raccolto la segnalazione e ha lavorato per giorni per arrivare ad identificare e poi denunciare questi due ladri. La gratitudine si arricchisce poi di soddisfazione verso il lavoro che abbiamo fatto in questi anni guidati dal nostro Assessore alla sicurezza Marco Iachetta, un lavoro che ha avuto il titolo e l'obiettivo di 'Pieve più Sicura': risultati come quello di oggi ci dicono che stiamo lavorando nella direzione giusta, che è anche quella della tutela di tutte le persone oneste".