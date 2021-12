Via Triumvirato: pezzi segati dalle auto per i metalli rari, due minori colti in flagrante

Due minorenni e un maggiorenne sono stati arrestati dalla squadra mobile di Bologna per furto aggravato. Il tutto è avvenuto l'altro giorno nei dintorni di via Triumvirato, dove i tre soggetti, muniti anche di un flessibile a batterie erano intenti a segare un catalizzatore dalla marmitta di un mezzo in sosta.

Negli ultimi mesi infatti, fanno sapere dagli uffici della Mobile, si è assistito in città ad un sostanziale aumento del fenomeno dei furti dei radiatori di autovetture al fine di sottrarre e rivendere i materiali preziosi in esso contenuti. Elementi come il Rodio, il Palladio, il Platino presenti al loro interno, essendo materiali rari, hanno, infatti, un considerevole valore economico.

I giovani sono quindi stati sottoposti a perquisizione personale estesa al veicolo, atto che ha permesso di rinvenire numeroso materiale da scasso, compreso il flessibile elettrico utilizzato per segare il catalizzatore in questione. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 22 pezzi di marmitta analoghi, molto probabilmente oggetto di furto. All’esito dell’attività il maggiorenne è stato tratto in arresto, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, mentre i minori sono stati deferiti alla Procura dei Minori.